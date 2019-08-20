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    TMZ: Роналду признался, что заплатил Майорге 375 тысяч

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сознался в попытке подкупа американской модели Кэтрин Майорге.

    Девушка обвиняла футболиста в изнасиловании.

    По информации источника, Роналду заплатил модели 375 тысяч долларов, чтобы та отозвала обвинения в суде. Обе стороны договорились соблюдать молчание, – сказано в судебном протоколе.

    Согласно этим же документам, футболист отрицает вину в изнасиловании.

    • В сентябре 2018 года Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса.
    • По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание.
    • Полиция отреагировала на заявление Майорги возобновлением дела 10-летней давности.

    Источник: TMZ

    Американский новостной сайт, основанный в 2005 году. Главный офис находится в Лос-Анджелесе. 

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    20.08.2019 11:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 августа 2019, 13:53

      375 тыс. были получены Майорге за молчание, при этом Роналду, получается, заплатил за секс. "На ее месте должна была быть я!!!!!!!!!!" -разочарованно вздохнули все проститутки мира.

      1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 20 августа 2019, 13:25

      Таких мразей как эта Майорга отстреливать нужно , как бешеных собак...А не платить им))как бы она доказала в суде, что была изнасилавана, спустя 10 лет!?

      0
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      Рейтинг: +779

      GSmall > AtticusFinch 20 августа 2019, 13:47

      Боюсь представить сколько еще ее износиловали за эти 10 лет)

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 августа 2019, 13:23

      Кристине уж не знают какие придумать новости чтоб мазать его что он типо не петух .

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 августа 2019, 13:21

      это же пыль в глаза) какой износ, если он гей? а так распиарят тему, мол девушка была изнасилована, значит кристина не гей) Также как И.Шейк была прикрытием для отвода глаз) Стремно заднеприводному признать свою сущность

      -1
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      Рейтинг: +206

      Эмом > diadushka 20 августа 2019, 16:55

      думал тебе подобные все вымерли, оказывается нет

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Эмом 20 августа 2019, 17:46

      зато тебе подобных очень много, которые поклоняются геям

      -1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 20 августа 2019, 13:17

      Лучше пусть так. Получит свои деньги и не воняет. В суде не докажешь, что всё обоюдно было. В жизни не поверю, что футболисты, зная, что за ними такое пристальное внимание, будут кого-то силой принуждать с ними спать. Им достаточно на любую тёлку показать и она сама отдастся.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 августа 2019, 12:26

      Ну она добилась что хотела.. Деньги кончатся, опять вспомнит об изнасиловании..

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > mihail200606 20 августа 2019, 13:59

      ничего он сейчас не заплатил. речь идет о деньгах выплаченных в 2009.
      выплатил их по просьбе Переса т.к. Перес не хотел чтобы на Реал
      была брошена тень

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > petr69 20 августа 2019, 14:14

      А кто говорит, что сейчас?

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > mihail200606 20 августа 2019, 14:23

      Это вытекает из вами написанного текста. А деньги
      у нее закончились давно и об изнасиловании она не вспоминала,А для того чтобы она вспомнила об этом журналистам пришлось приезжать к ней несколько раз

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