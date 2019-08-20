TMZ: Роналду признался, что заплатил Майорге 375 тысяч

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сознался в попытке подкупа американской модели Кэтрин Майорге.

Девушка обвиняла футболиста в изнасиловании.

По информации источника, Роналду заплатил модели 375 тысяч долларов, чтобы та отозвала обвинения в суде. Обе стороны договорились соблюдать молчание, – сказано в судебном протоколе.

Согласно этим же документам, футболист отрицает вину в изнасиловании.