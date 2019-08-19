Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Обамеянг может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», если клуб попадет в ЛЧ

    «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    Действующее соглашение габонца действует до 2021 года. По его условиям футболист зарабатывает около 200 тысяч фунтов в неделю.

    Руководство клуба и, в частности, спортивный директор Рауль Санльеи гарантирует такую же зарплату, как у Месута Озила за счет бонусов в случае, если «Арсенал» по итогам сезона попадут в Лигу чемпионов.

    Как сообщает источник, в продлении контракта заинтересованы обе стороны.

    • Нынешняя зарплата Озила – 350 тысяч фунтов в неделю.
    • Месут – самый высокооплачиваемый игрок клуба.
    • Обамеянг отличился по разу в первых двух турах АПЛ против «Ньюкасла» и «Бернли».

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru