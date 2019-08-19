Обамеянг может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», если клуб попадет в ЛЧ

«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Действующее соглашение габонца действует до 2021 года. По его условиям футболист зарабатывает около 200 тысяч фунтов в неделю.

Руководство клуба и, в частности, спортивный директор Рауль Санльеи гарантирует такую же зарплату, как у Месута Озила за счет бонусов в случае, если «Арсенал» по итогам сезона попадут в Лигу чемпионов.

Как сообщает источник, в продлении контракта заинтересованы обе стороны.