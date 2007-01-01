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    Невилл: «Зачем Погба отобрал у Рэшфорда право пробить пенальти? Ненавижу, когда так поступают»

    Эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал ситуацию в матче против «Вулверхэмптона» (1:1), когда полузащитник Поль Погба отобрал право исполнить пенальти у нападающего Маркуса Рэшфорда.

    «Зачем Поль Погба отобрал у Рэшфорда право пробить пенальти? Ненавижу, когда так поступают. Очевидно, что они обсудили, кто в итоге пробьет, но мне такое не нравится. В команде должно быть минимум два штатных пенальтиста. Один – основной, все остальные на подмене», – заявил экс-защитник «МЮ».

    • Погба не смог реализовать 11-метровый.
    • В матче предыдущего тура АПЛ против «Челси» Рэшфорд оформил дубль.
    • Один из голов был забит с пенальти.

    Источник: Sky Sports

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