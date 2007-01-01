Невилл: «Зачем Погба отобрал у Рэшфорда право пробить пенальти? Ненавижу, когда так поступают»

Эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал ситуацию в матче против «Вулверхэмптона» (1:1), когда полузащитник Поль Погба отобрал право исполнить пенальти у нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Зачем Поль Погба отобрал у Рэшфорда право пробить пенальти? Ненавижу, когда так поступают. Очевидно, что они обсудили, кто в итоге пробьет, но мне такое не нравится. В команде должно быть минимум два штатных пенальтиста. Один – основной, все остальные на подмене», – заявил экс-защитник «МЮ».