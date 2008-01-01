Баженов – о Жиго: «Защитник перевернул ход матча. Новый форвард»

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился эмоциями от победы бывшего клуба над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Снится ли мне мой гол, который я забил в дерби с ЦСКА в 2008 году? Не снится, но болельщики постоянно мне напоминают о нем: на улице, еще где-то. Этот гол меня на постоянной основе преследует.

То дерби для меня самое основное. Но в целом все они – это какое-то сумасшествие. Я даже не знаю, как это объяснить. В этом надо поучаствовать, это надо прочувствовать. Каждый такой матч – он особенный, даже если ты его проигрываешь. Дерби – это что-то уникальное. Когда ты участвуешь в нем, да еще в составе «Спартака», это круто!

Не могу сказать, что «Спартак» сегодня хорошо играл в первом тайме. Были моменты, когда команду спасал вратарь. Второй тайм был совершенно другой. Можно отметить Жиго. Защитник перевернул ход матча. Новый форвард. Это был классный гол, когда он отобрал мяч, начал атаку, подключился и как супернападающий открылся на ближнюю, потом отскочил от защитников и забил. Это было просто супер!