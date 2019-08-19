У Сарри диагностирована пневмония. Тренер выкуривает по 60 сигарет в день

Здоровья. Курит вообще безобразно много .
«Ювентус» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Маурицио Сарри.
Клуб подтвердил, что у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония. Из-за этого он не участвовал в сегодняшней тренировке.
Сообщается, что Сарри должен пройти специальный курс терапии.
Ранее итальянский тренер признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.
- Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
- Стороны заключили контракт до лета 2022 года.