У Сарри диагностирована пневмония. Тренер выкуривает по 60 сигарет в день

«Ювентус» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Маурицио Сарри.

Клуб подтвердил, что у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония. Из-за этого он не участвовал в сегодняшней тренировке.

Сообщается, что Сарри должен пройти специальный курс терапии.

Ранее итальянский тренер признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.