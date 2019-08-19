Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    У Сарри диагностирована пневмония. Тренер выкуривает по 60 сигарет в день

    «Ювентус» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Маурицио Сарри.

    Клуб подтвердил, что у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония. Из-за этого он не участвовал в сегодняшней тренировке.

    Сообщается, что Сарри должен пройти специальный курс терапии.

    Ранее итальянский тренер признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.

    • Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
    • Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2019 23:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3176

      dinar7777dinar 1 час назад

      Здоровья. Курит вообще безобразно много .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5984

      Asbjorn 1 час назад

      О.уеть,3 пачки

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73292
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru