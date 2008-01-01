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    Гончаренко – о дерби со «Спартаком»: «Не первый матч, где ЦСКА играет чуть лучше соперника, но проигрывает»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Надо отметить, что настоящее дерби. Великолепная атмосфера, хороший футбол, много единоборств, бескомпромиссная игра. Не первый матч, не первый тайм, где мы играем чуть лучше соперника, но не можем сыграть не то что вничью, а проигрываем. Нужно учиться, это и характер, когда пропускаешь, начинаешь теряться. Мы пропустили, когда семь минут были выключены из игры.

    – Пауза из-за задымления пошла во вред?

    – Мне вообще непонятна вся ситуация. Подходит Карасев и говорит, что VAR ничего не видит, но потом возобновляет игру, хотя нам все еще ничего не видно было. Для чего было делать паузу?

    – И все-таки – пауза пошла во вред?

    – Сложно говорить, команды в равных условиях. Но если нужно ждать, пока рассеется туман, тогда надо ждать дольше.

    • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • На 72-й минуте игру остановили из-за сильного задымления.
    • Пауза продлилась около пяти минут.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии22
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      Рейтинг: +36

      pasha-ansh@mail.ru 4 минуты назад

      проиграли Гинер и фаны ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +4512

      Агасфер 16 минут назад

      Твой футбольный онанизм надоел.Вместе с кадрами из Уфы.

      1
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      Рейтинг: +858

      Genz 18 минут назад

      Надо было горе-игрока Шпалова продавать за 25 миллионов и покупать на эти деньги двоих иностранцев из Франции или Голландии. Сейчас в ЦСКА суповой набор из Уфы и молодёжка. Команда не усилилась. Чувствуется, Гинер, упустил сезон

      1
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      Рейтинг: +8209

      Диктор 20 минут назад

      Счет табло

      0
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      Рейтинг: +3604

      sochi-2013 23 минуты назад

      Похоже, что дух дерби, в ЦСКА, только в Магнуссона вселился, а в Спартаке он у всех.

      1
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      Рейтинг: +1218

      Derzkiy1 24 минуты назад

      В прошлом сезоне тоже лучше всех в чемпионате со всеми играли , толку то ? Голов то нету 70% владеть мячом только научились

      1
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      Рейтинг: +16848

      VVM1964 28 минут назад

      Так вот оно в чем дело - после задымления игроки ЦСКА ничего не видели , а Жиго закапал какие то подозрительные капельки - чем не допинг скандал )))

      1
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      Рейтинг: +607

      CSKA57 33 минуты назад

      Виктор Михайлович, как же так: играли лучше, но опять проиграли? Футбол - не фигурное катание, и результат на табло! Научи своих подопечных лучше обороняться и почаще забивать. Вот это и будет лучше! Отдельное спасибо "болельщикам"-идиотам (тем, кто участвовал в задымлении)!

      3
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      Рейтинг: +614

      Киркинитидец > CSKA57 16 минут назад

      я старше тебя на 10 лет!кони

      0
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      Рейтинг: +607

      CSKA57 > Киркинитидец 11 минут назад

      Это к чему?

      0
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      Рейтинг: +614

      Киркинитидец > Киркинитидец 11 минут назад

      мои любимые

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      Рейтинг: +614

      Киркинитидец > CSKA57 9 минут назад

      ну перепел... яблочный спас! анан сцигейн бичара.

      0
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      Рейтинг: +607

      CSKA57 > Киркинитидец 8 минут назад

      Нихрена не понял....

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      Рейтинг: +3708

      Lester84 36 минут назад

      Хоть бы раз на себя вину взял

      1
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      Рейтинг: +4512

      Агасфер > Lester84 15 минут назад

      Исключено! Скорее скажет,что ему такой ЦСКА не нужен.

      0
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      Рейтинг: +30806

      Полная Канистра 39 минут назад

      да ладно тебе картошка не юли 2й тайм вы просели капитально

      3
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