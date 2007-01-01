Daily Mail: «ПСЖ» предложит 80 миллионов за Дибалу

«ПСЖ» намерен купить нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, французский клуб планирует предложить за аргентинца 80 миллионов евро.

В Дибале «ПСЖ» видит замену для бразильского форварда Неймара.

Ранее этим летом 25-летний игрок мог оказаться в «Тоттенхэме» или «Манчестер Юнайтед», но трансферы в итоге сорвались.