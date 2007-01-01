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    Daily Mail: «ПСЖ» предложит 80 миллионов за Дибалу

    «ПСЖ» намерен купить нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, французский клуб планирует предложить за аргентинца 80 миллионов евро.

    В Дибале «ПСЖ» видит замену для бразильского форварда Неймара.

    Ранее этим летом 25-летний игрок мог оказаться в «Тоттенхэме» или «Манчестер Юнайтед», но трансферы в итоге сорвались.

    • 25-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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