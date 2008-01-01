Шунин: «Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Он поступил достойно»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о поведении нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после их столкновения в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет. Я понимаю, что это спорт. Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Хотя обычно не беру трубку, когда номер мне не знаком. Он поступил достойно», – сказал Шунин.