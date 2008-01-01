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    Шунин: «Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Он поступил достойно»

    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о поведении нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после их столкновения в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

    «Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет. Я понимаю, что это спорт. Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Хотя обычно не беру трубку, когда номер мне не знаком. Он поступил достойно», – сказал Шунин.

    • На 35-й минуте игры форвард «Спартака» попытался замкнуть фланговую подачу и ударил Шунина ногой в грудь, за что получил прямую красную карточку.
    • Понсе публично попросил прощения у Шунина.
    • Аргентинца дисквалифицировали на три матча РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5730

      piligrim1986 46 секунд назад

      на каком же языке общались?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1313

      Антон bx14e 10 минут назад

      Ждем подобных действий от госдепа...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2916

      Спартач80 59 минут назад

      По-мужски,красава!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +11482

      slavutiq70 1 час назад

      Молодцы парни,,,,,один извинился,второй понял и простил,,,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +903

      Boeung777 1 час назад

      Красавчик! Действительно достойно.

      5
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