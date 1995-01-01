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    Понсе: «Еще раз перед всеми извиняюсь. На ошибках учатся, поэтому обещаю впредь играть осторожнее»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину за эпизод в матче четвертого тура РПЛ (0:0). Также аргентинец извинился перед спартаковскими игроками, тренерами и болельщиками.

    «Прежде всего я хотел бы попросить прощения у вратаря «Динамо» Антона Шунина за произошедшее во время субботнего матча столкновение. Также я хотел бы извиниться перед «Спартаком», его болельщиками, игроками и тренерским штабом – всеми членами семьи «Спартака» за то, что своим удалением заставил своих товарищей сделать огромное усилие над собой в той игре. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен.

    Моя манера игры такова, что я действую в штрафной на скорости и на опережение, всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца. Но, когда в том моменте Бакаев подал в штрафную, я пошел на мяч и слишком поздно увидел вратаря «Динамо», поэтому и не смог избежать столкновения. Никакого злого умысла с моей стороны не было, и я очень сожалею о случившемся.

    Еще раз хочу перед всеми извиниться. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду играть осторожнее», – сказал Понсе.

    На 35-й минуте игры форвард «Спартака» попытался замкнуть фланговую подачу и ударил Шунина ногой в грудь, за что получил прямую красную карточку.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13611

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Главное не намеренно. *****

      0
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      Рейтинг: +775

      Мы ЦСКА 7 минут назад

      чувак, завязывай с карате и косить под Мюллера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3535

      sochi-2013 20 минут назад

      Веллитон Соарес де Мораис или попросту Велик, который два года подряд был лучшим бомбардиром, из-за "доигрывать эпизод до конца" загубил свою карьеру в России. Надеюсь, что ему это объяснят.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Боцман59rus 21 минуту назад

      Действие Понсе это не грубость, а элементарная необученность действий в штрафной, так и напрашивается 'выкогонампривезли)))...

      1
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      Рейтинг: +2792

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      А как осторожно голы забивать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10854

      slavutiq70 44 минуты назад

      Правильно,,,,у всех бывает ,,главное признавать ошибки,,,,и не считать зазорным извиниться перед пострадавшим,,,Ну конечно давай уже забивай,,,,

      1
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      Рейтинг: +789

      Борат 52 минуты назад

      давай такой же фортель игоряну в дерби и он тебя порвёт как тузик грелку))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +499

      GSmall > Борат 47 минут назад

      Он Кержу позвонит и Акинфеев передумает чтото делать

      2
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      Рейтинг: +250

      Chingis17rus 56 минут назад

      Гол то когда забьешь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +978

      Томик > Chingis17rus 39 минут назад

      Когда Бакаев не на вратаря навесит, а на Понсе прострелит.

      2
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      Рейтинг: +499

      GSmall 1 час назад

      Да это мелочи,не переживай.Коекто помнится вообще лицо сломал вашему бывшему вратарчику)))

      0
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      Рейтинг: +2792

      Дядя Серёжа > GSmall 32 минуты назад

      Он был вратарь. А ты человечешко, судя по физиономии - бывший.

      1
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      Рейтинг: +499

      GSmall > Дядя Серёжа 29 минут назад

      Номер специалиста подкинуть?Может поможет тебе.Вдруг не всё потеряно

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