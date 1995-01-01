Понсе: «Еще раз перед всеми извиняюсь. На ошибках учатся, поэтому обещаю впредь играть осторожнее»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину за эпизод в матче четвертого тура РПЛ (0:0). Также аргентинец извинился перед спартаковскими игроками, тренерами и болельщиками.

«Прежде всего я хотел бы попросить прощения у вратаря «Динамо» Антона Шунина за произошедшее во время субботнего матча столкновение. Также я хотел бы извиниться перед «Спартаком», его болельщиками, игроками и тренерским штабом – всеми членами семьи «Спартака» за то, что своим удалением заставил своих товарищей сделать огромное усилие над собой в той игре. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен.

Моя манера игры такова, что я действую в штрафной на скорости и на опережение, всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца. Но, когда в том моменте Бакаев подал в штрафную, я пошел на мяч и слишком поздно увидел вратаря «Динамо», поэтому и не смог избежать столкновения. Никакого злого умысла с моей стороны не было, и я очень сожалею о случившемся.

Еще раз хочу перед всеми извиниться. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду играть осторожнее», – сказал Понсе.

На 35-й минуте игры форвард «Спартака» попытался замкнуть фланговую подачу и ударил Шунина ногой в грудь, за что получил прямую красную карточку.