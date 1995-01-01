Ди Марцио: Санчес пройдет медосмотр для «Интера»

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Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер».
Чилиец пройдет медосмотр во вторник, если клубы успеют обсудить все детали сделки. После перехода Санчеса в «Интер» манкунианцы будут платить часть зарплаты игрока.
«Интер» арендует нападающего и сможет его выкупить после окончания срока действия аренды.
Ранее сообщалось, что «Интер» арендует Санчеса с опцией выкупа за 15 миллионов евро.
- Футболист перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.
- С 2008-го по 2011 год Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».