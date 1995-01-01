Ди Марцио: Санчес пройдет медосмотр для «Интера»

Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер».

Чилиец пройдет медосмотр во вторник, если клубы успеют обсудить все детали сделки. После перехода Санчеса в «Интер» манкунианцы будут платить часть зарплаты игрока.

«Интер» арендует нападающего и сможет его выкупить после окончания срока действия аренды.

Ранее сообщалось, что «Интер» арендует Санчеса с опцией выкупа за 15 миллионов евро.