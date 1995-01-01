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    Ди Марцио: Санчес пройдет медосмотр для «Интера»

    Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер».

    Чилиец пройдет медосмотр во вторник, если клубы успеют обсудить все детали сделки. После перехода Санчеса в «Интер» манкунианцы будут платить часть зарплаты игрока.

    «Интер» арендует нападающего и сможет его выкупить после окончания срока действия аренды.

    Ранее сообщалось, что «Интер» арендует Санчеса с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

    • Футболист перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.
    • С 2008-го по 2011 год Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +453

      OBOLEV 26 минут назад

      Интер нормально ведет себя на рынке ) Икарди осталось сплавить в другую страну и дело в Шляпе

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