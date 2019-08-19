Натхо подписал контракт с «Партизаном»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо перешел в белградский «Партизан».

«Бибрас улетел сегодня в Сербию, подписал контракт на три года с «Партизаном».

Он очень хотел вернуться в Россию, но поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали вестей от «Сочи», «Рубина», но они почему-то тянули. Поэтому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с «Партизаном», – сообщил дядя игрока Адам Натхо.

Ранее сообщалось, что Натхо может вернуться в Россию, им интересовались «Рубин» и «Сочи».