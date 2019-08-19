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    Натхо подписал контракт с «Партизаном»

    Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо перешел в белградский «Партизан».

    «Бибрас улетел сегодня в Сербию, подписал контракт на три года с «Партизаном».

    Он очень хотел вернуться в Россию, но поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали вестей от «Сочи», «Рубина», но они почему-то тянули. Поэтому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с «Партизаном», – сообщил дядя игрока Адам Натхо.

    Ранее сообщалось, что Натхо может вернуться в Россию, им интересовались «Рубин» и «Сочи».

    • 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
    • Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
    • С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
    • Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +556

      Untitled-1 5 минут назад

      Натхо подписал контракт с Пармезаном

      0
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      Рейтинг: +238

      klimovich 19 минут назад

      Лихо лагеря меняет во всех трех странах))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5728

      piligrim1986 34 минуты назад

      будет партизанить

      0
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      Рейтинг: +1845

      Ubuntu 58 минут назад

      Будут вместе с Тошичем нагибать Црвену Звезду

      7
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      Рейтинг: +187

      PavelSKASPB > Ubuntu 54 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не нагибать, а прогибаться)

      -5
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      Рейтинг: +187

      PavelSKASPB > PavelSKASPB 42 минуты назад

      Кони что ли минусуют? Чуют что сегодня Вас разорвут

      0
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