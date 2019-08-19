Натхо подписал контракт с «Партизаном»

Натхо подписал контракт с Пармезаном
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо перешел в белградский «Партизан».
«Бибрас улетел сегодня в Сербию, подписал контракт на три года с «Партизаном».
Он очень хотел вернуться в Россию, но поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали вестей от «Сочи», «Рубина», но они почему-то тянули. Поэтому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с «Партизаном», – сообщил дядя игрока Адам Натхо.
Ранее сообщалось, что Натхо может вернуться в Россию, им интересовались «Рубин» и «Сочи».
- 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
- Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
- С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
- Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.