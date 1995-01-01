Дани Алвес забил в дебютном матче за «Сан-Паулу», его команда победила с минимальным счетом

«Сан-Паулу» победил «Сеару» в матче 15-го тура чемпионата Бразилии (1:0).

Единственный гол в этой встрече забил Дани Алвес. 36-летний защитник перешел в «Сан-Паулу» этим летом, для футболиста эта игра была дебютной за новую команду.

Дани Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола. Он выиграл 40 трофеев.

Защитник выступал за такие команды, как «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус».

«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса. На церемонии присутствовало более 40 тысяч человек