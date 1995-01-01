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    Дани Алвес забил в дебютном матче за «Сан-Паулу», его команда победила с минимальным счетом

    «Сан-Паулу» победил «Сеару» в матче 15-го тура чемпионата Бразилии (1:0).

    Единственный гол в этой встрече забил Дани Алвес. 36-летний защитник перешел в «Сан-Паулу» этим летом, для футболиста эта игра была дебютной за новую команду.

    • Дани Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола. Он выиграл 40 трофеев.
    • Защитник выступал за такие команды, как «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус».

    «Сан-Паулу» представил Дани Алвеса. На церемонии присутствовало более 40 тысяч человек

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +501

      Юрэс 45 минут назад

      Да А ......ННЫЙ ПАЦАН !!!!!!!
      Я в А .....ИРЕ !!!!

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