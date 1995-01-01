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    Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннер погибшему фанату «Спартака»

    «Динамо» принимает «Локомотив» в матче шестого тура Премьер-лиги (1:1, перерыв).

    Болельщики обеих команд вывесили баннер в честь погибшего фаната «Спартака» Алексея «Бахыта» Васюка.

    Голы на счету нападающего Максимилиана Филиппа и полузащитника Алексея Миранчука. Немец забил прямым ударом со штрафного спустя три минуты после начала дебютной встречи за «Динамо» (ВИДЕО).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Твиттер журналиста Sport24 Тиграна Арутюняна

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3899

      filosof sparty 53 минуты назад

      Браво! И подумать не мог, что все поддержат. Значит не всё так плохо в наших душах-есть ещё надежда

      5
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      Рейтинг: +2559

      Бугимен 1 час назад

      МОЛОДЦЫ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      Вахахахаха 1 час назад

      Болельщики это не сектанты, это реально уважающие друг друга люда и бьющиеся за свой клуб, респект всем нереальный просто

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8183

      Диктор 1 час назад

      Уважуха

      3
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      Рейтинг: +8332

      vka1970 1 час назад

      Респект бело - голубым.

      3
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      Рейтинг: +90

      Rustam aka OkS > vka1970 41 минуту назад

      Если не ошибаюсь на фото баннер от болел Локо

      2
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      Рейтинг: +1091

      srg38 > vka1970 33 минуты назад

      Это трибуна Локо

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