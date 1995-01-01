Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннер погибшему фанату «Спартака»

«Динамо» принимает «Локомотив» в матче шестого тура Премьер-лиги (1:1, перерыв).

Болельщики обеих команд вывесили баннер в честь погибшего фаната «Спартака» Алексея «Бахыта» Васюка.

Голы на счету нападающего Максимилиана Филиппа и полузащитника Алексея Миранчука. Немец забил прямым ударом со штрафного спустя три минуты после начала дебютной встречи за «Динамо» (ВИДЕО).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.