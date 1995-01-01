Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    «Динамо»: «Не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о переговорах с экс-вингером «Баварии» Франком Рибери.

    «У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка», — сказал Орещук.

    Ранее о возможном трансфере сообщил журналист Sky Джанлука Ди Марцио. Издание Sport24 опровергло информацию об интересе к 36-летнему французу со стороны «Спартака».

    По данным «Рейтинга букмекеров», футболист контактировал с «Локомотивом» и запросил у клуба годовую зарплату 3,5 миллионов евро в год.

    • В июле Рибери не стал продлевать контракт с «Баварией», за которую выступал с 2007-го года. За 12 сезонов в мюнхенском клубе он выиграл 24 трофея, включая девять титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru