«Динамо»: «Не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о переговорах с экс-вингером «Баварии» Франком Рибери.

«У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка», — сказал Орещук.

Ранее о возможном трансфере сообщил журналист Sky Джанлука Ди Марцио. Издание Sport24 опровергло информацию об интересе к 36-летнему французу со стороны «Спартака».

По данным «Рейтинга букмекеров», футболист контактировал с «Локомотивом» и запросил у клуба годовую зарплату 3,5 миллионов евро в год.