Карпин: «Мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы «Уфе»

Пропу стили из-за собственных ошибок, а не забили почему?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог поражению от «Уфы» (0:2) в матче шестого тура чемпионата России.
— Ваша команда проиграла здесь и в прошлом сезоне. Получается, что «Уфа» — неудобный соперник?
— Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику.
— Не думаете, что со стороны «Ростова» имела место недооценка соперника?
—Причем здесь недооценка? Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками.
— Оказал ли искусственный газон влияние на итоговый результат?
— Неправильно говорить об этом, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом.
- Поражение стало для ростовчан первым в новом сезоне – прежде команда выиграла три матча и два раза сыграла вничью.
- С 11-ю очками «Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице.