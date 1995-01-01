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    Карпин: «Мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы «Уфе»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог поражению от «Уфы» (0:2) в матче шестого тура чемпионата России.

    — Ваша команда проиграла здесь и в прошлом сезоне. Получается, что «Уфа» — неудобный соперник?

    — Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику.

    — Не думаете, что со стороны «Ростова» имела место недооценка соперника?

    —Причем здесь недооценка? Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками.

    — Оказал ли искусственный газон влияние на итоговый результат?

    — Неправильно говорить об этом, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом.

    • Поражение стало для ростовчан первым в новом сезоне – прежде команда выиграла три матча и два раза сыграла вничью.
    • С 11-ю очками «Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +181

      komarinskiy 5 минут назад

      Пропу стили из-за собственных ошибок, а не забили почему?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2014

      Павелий 9 минут назад

      Семак, а тебе слабо вот так отвечать? Не ныть про судей, про состав и т.п.?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +939

      Sviro 17 минут назад

      Уфу с победой, а Ростову удачи впредь!!

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