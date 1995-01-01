Спортивный директор «Луча»: «Если Калугину понадобится лечение в Москве, клуб покроет все расходы. У нас игроки на вес золота»

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин прокомментировал травму полузащитника команды Дмитрия Калугина.

В матче девятого тура ФНЛ с «Факелом» (3:0) 21-летний игрок на 82-й минуте столкнулся с голкипером воронежцев Данилой Ермаковым, получив в результате перелом верхней челюсти.

«Предварительный диагноз Калугина – перелом верхней челюсти. Глаз заплыл вследствие гематомы. Вратарь соперника сгруппировался и покатился – страшное столкновение. Дмитрия отвезли в челюстно-лицевую хирургию, сейчас там и наши врачи. Если понадобится лечение в Москве, клуб покроет все расходы. У нас есть страховка, согласно регламенту.

Что касается серьезности потери Калугина для команды, вы же знаете, у нас и так футболисты на вес золота. Потерять местного, доморощенного и такого перспективного игрока, как Дмитрий, неприятно. Пока не созванивались с ним», – цитирует Скорочкина «Рейтинг букмекеров».

Для Калугина матч с «Факелом» стал лишь вторым в этом сезоне.