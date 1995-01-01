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    Игрок «Луча» Калугин сломал челюсть в столкновении с вратарем «Факела». РФС взял его лечение под контроль

    «Луч» на своем поле разгромил «Факел» в матче девятого тура ФНЛ (3:0).

    На 82-й минуте полузащитник хозяев Дмитрий Калугин столкнулся с голкипером воронежцев Данилой Ермаковым, получив в результате перелом верхней челюсти.

    «К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти.

    Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй», – сказал главный тренер «Луча» Рустем Хузин.

    По информации журналиста Дмитрия Егорова, РФС взял под контроль лечение и восстановление 21-летнего футболиста. Матч с «Факелом» стал для Калугина лишь вторым в текущем сезоне.

    Источник: Sports.ru

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