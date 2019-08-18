Казанские болельщики после победы над «Арсеналом»: «Мы – «Рубин», нас не остановить!»

Нас же уже два раза останавливали
«Рубин» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.
Победу казанцам принес точный удар нападающего Евгения Маркова на 72-й минуте встречи.
После завершения игры болельщики «Рубина» на стадионе скандировали: «Мы – «Рубин», нас не остановить!».
- Казанская команда набрала 10 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.
- В следующем матче «Рубин» в гостях сыграет против «Ростова».
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— «Рубин» Казань (@fcrk) August 18, 2019