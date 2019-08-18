Казанские болельщики после победы над «Арсеналом»: «Мы – «Рубин», нас не остановить!»

«Рубин» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.

Победу казанцам принес точный удар нападающего Евгения Маркова на 72-й минуте встречи.

После завершения игры болельщики «Рубина» на стадионе скандировали: «Мы – «Рубин», нас не остановить!».

Казанская команда набрала 10 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче «Рубин» в гостях сыграет против «Ростова».