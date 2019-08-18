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    Казанские болельщики после победы над «Арсеналом»: «Мы – «Рубин», нас не остановить!»

    «Рубин» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.

    Победу казанцам принес точный удар нападающего Евгения Маркова на 72-й минуте встречи.

    После завершения игры болельщики «Рубина» на стадионе скандировали: «Мы – «Рубин», нас не остановить!».

    • Казанская команда набрала 10 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.
    • В следующем матче «Рубин» в гостях сыграет против «Ростова».

    Источник: Твиттер «Рубина»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      mazar7777 6 минут назад

      Нас же уже два раза останавливали

      0
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      Рейтинг: +1368

      river31 43 минуты назад

      :-)

      0
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