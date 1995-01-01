Круговой: «ЦСКА или «Зенит»? Будет очень сложно сделать выбор»

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал, что ему будет нелегко определиться со своим будущим.

Ранее сообщалось, что 21-летенего игрока хотят приобрести ЦСКА и «Зенит». По информации «Спорт-Экспресс», футболист склоняется к переходу в петербургский клуб.

«Очень сложный выбор между ЦСКА и «Зенитом», потому что в обоих клубах очень серьезные специалисты. Речь идет о контракте на пять лет.

Есть некоторые нюансы. Например, перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит» или перейти в «Зенит» и лишить себя возможности когда-либо сыграть за ЦСКА. Сложно, буду решать.

Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы и посмотрим», – сказал Круговой в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».