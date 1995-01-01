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    Круговой: «ЦСКА или «Зенит»? Будет очень сложно сделать выбор»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал, что ему будет нелегко определиться со своим будущим.

    Ранее сообщалось, что 21-летенего игрока хотят приобрести ЦСКА и «Зенит». По информации «Спорт-Экспресс», футболист склоняется к переходу в петербургский клуб.

    «Очень сложный выбор между ЦСКА и «Зенитом», потому что в обоих клубах очень серьезные специалисты. Речь идет о контракте на пять лет.

    Есть некоторые нюансы. Например, перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит» или перейти в «Зенит» и лишить себя возможности когда-либо сыграть за ЦСКА. Сложно, буду решать.

    Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы и посмотрим», – сказал Круговой в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +224

      De_Frenki 25 минут назад

      Основа или скамейка... Да сложный выбор. Цену набивает просто. Все давно уже решил
      Жирков же играет после Цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      grigory 1 час назад

      А смысл зенит????на скамейке сидеть и потом в зенит-2 или Сочи в аренду до конца своих дней

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      Фанат Рубина 1 час назад

      тут даже выбирать не стоит. кнш же цска даниил..
      там и тренер знакомый тебе и партнер обляков знакомый быстро тебя встроит и познакомит со всеми.. и дивеев там тоже..
      по моему выбор здесь очивидный..

      чем газпромовский гос.проект высер!!

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