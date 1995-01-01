Круговой: «ЦСКА или «Зенит»? Будет очень сложно сделать выбор»

Основа или скамейка... Да сложный выбор. Цену набивает просто. Все давно уже решил
Жирков же играет после Цска
Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал, что ему будет нелегко определиться со своим будущим.
Ранее сообщалось, что 21-летенего игрока хотят приобрести ЦСКА и «Зенит». По информации «Спорт-Экспресс», футболист склоняется к переходу в петербургский клуб.
«Очень сложный выбор между ЦСКА и «Зенитом», потому что в обоих клубах очень серьезные специалисты. Речь идет о контракте на пять лет.
Есть некоторые нюансы. Например, перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит» или перейти в «Зенит» и лишить себя возможности когда-либо сыграть за ЦСКА. Сложно, буду решать.
Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы и посмотрим», – сказал Круговой в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.