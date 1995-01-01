Глава комитета по этике – о словах Дзюбы: «За такое положена дисквалификация от 2 до 4 матчей»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев не исключил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть дисквалифицирован за высказывание в адрес арбитров после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

После игры форвард назвал судейство Алексея Матюнина позором, а руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова – фантазером.

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения.

Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», – сказал Андреев.

Большую часть матча «Зенит» провел в большинстве после прямого удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте. В течение встречи Матюнин дважды не засчитал голы петербургской команды.