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    Глава комитета по этике – о словах Дзюбы: «За такое положена дисквалификация от 2 до 4 матчей»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев не исключил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть дисквалифицирован за высказывание в адрес арбитров после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

    После игры форвард назвал судейство Алексея Матюнина позором, а руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова – фантазером.

    «Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения.

    Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», – сказал Андреев.

    Большую часть матча «Зенит» провел в большинстве после прямого удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте. В течение встречи Матюнин дважды не засчитал голы петербургской команды.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии32
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      Рейтинг: +1809

      Masteralex 9 минут назад

      ещё и тявкают, да за такое судейство на*уй надо распускать весь РФС и судейский корпус

      2
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      Рейтинг: +7375

      Serjoga 10 минут назад

      Так в чем проблема? Вызовите на КДК и.......!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2690

      AtticusFinch 12 минут назад

      Но...так как это игрок Зенита...будет штраф 5 тыщ рублей

      0
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      Рейтинг: +20359

      gol_kak_sokol 14 минут назад

      Я, как болельщик Спартака, против дисквалификации деревяшки. Без него синит играет увспешнее и результативнее. Никто не проигрывает столько единоборств и не запарывает столько моментов, как этот балабол.

      1
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      Рейтинг: +13839

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Дзюба только рад будет такому отдыху. Он и так еле бегает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      TOL47 20 минут назад

      Пид..ок кукарекает, на ахмат яцык в жопу засунул и молчал, а тут можно кукарекать нмкто резать не будет.

      1
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      Рейтинг: +252

      Правдоруб100 32 минуты назад

      В Колумбии таких судей - .....- (наивысшая степень мата), пристрелили бы прямо с трибуны!!!

      2
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      Рейтинг: +313

      Каменный стояк 44 минуты назад

      Зеньковским девкам надо всей командой к Малахову на ток-шоу, чтобы там как следует поныть.

      4
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      Рейтинг: -18

      Вальдемар IV 46 минут назад

      да просто обоссать его и все и пусть дальше зигует

      1
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      Рейтинг: +8301

      vka1970 49 минут назад

      Друзьям - понятие, всем остальным гражданам Закон.
      Не забывайте это славное изречение и в какой стране мы живём.

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