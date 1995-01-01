Глушаков: «Выиграй «Зенит», никто бы не поднимал вопрос о судействе. Надо не оскорблять арбитров, а играть в футбол»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался по поводу судейства в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

Грозненцы остались в меньшинстве уже на седьмой минуте встречи, после того, как главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику Ризвану Уциеву за нарушение на Александре Ерохине.

После игры нападающий петербуржцев Артем Дзюба назвал судейство Матюнина позором.

– Дзюба с сарказмом назвал судью Матюнина лучшим игроком матча. Согласны?

– Да при чeм тут судья? Моменты ведь можно трактовать по-разному. Вот в начале матча у нас удалили игрока. Можно ведь тоже спорить и говорить, что решение неправильное. Сам Уциев говорит, что не хотел Ерохина касаться, потому что понимал прекрасно, что оставит команду в меньшинстве. И если контакт был, то неумышленный.

– Не свистни Матюнин, вы бы пропустили гол.

– Но ведь ребята реагировали на эпизод уже после свистка. Так что не факт, что Азмун получил бы мяч и так легко забил. Все это «если да кабы».

– Но вы поддерживаете критику в адрес российских судей?

– Все люди имеют право на ошибку: в футболе, в судействе, в жизни. Особенно если матчи тяжeлые, а эпизоды не такие очевидные. Ошибаются судьи во всех странах мира. Но если очень захотеть, мы тоже можем негодовать, что Ракицкому не показывают жeлтую, когда он в мяч не попадает и прыгает в меня двумя ногами.

Со Смольниковым похожие эпизоды были, с Ригони. Ещe Барриос прыгнул в человека головой во время стычки. Можно собрать много таких моментов. А недоволен «Зенит». Но сколько человек должно быть удалено у «Ахмата», чтобы им понравилось? Два, три, четыре? Тогда бы они были довольны и радостны. А вот если бы «Зенит» выиграл, то никто бы не поднимал вопрос о судействе. Это такая тема: надо успокоиться и не оскорблять судей, а играть в футбол.