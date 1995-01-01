Черевченко: «У Ломовицкого есть огромное желание показать «Спартаку», что его зря отдали в аренду»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поговорил о фигуре своего полузащитника Александра Ломовицкого. Игрок арендован у «Спартака» на сезон.

— Ломовицкого уже начинают сравнивать с Зелимханом Бакаевым…

— Не надо этого делать! Александр пока не до конца адаптировался в команде. Но у него есть огромное желание играть и доказывать свою состоятельность. Показать «Спартаку», что его зря отдали в аренду. У парня есть амбиции, я его всегда буду поддерживать, а дальше все зависит от него. Хорошо, что у человека есть стремление к развитию.