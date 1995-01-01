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    Черевченко: «У Ломовицкого есть огромное желание показать «Спартаку», что его зря отдали в аренду»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поговорил о фигуре своего полузащитника Александра Ломовицкого. Игрок арендован у «Спартака» на сезон.

    — Ломовицкого уже начинают сравнивать с Зелимханом Бакаевым…

    — Не надо этого делать! Александр пока не до конца адаптировался в команде. Но у него есть огромное желание играть и доказывать свою состоятельность. Показать «Спартаку», что его зря отдали в аренду. У парня есть амбиции, я его всегда буду поддерживать, а дальше все зависит от него. Хорошо, что у человека есть стремление к развитию.

    • Ломовицкий в текущем сезоне РПЛ провел за «Арсенал» три матча.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • «Арсенал» идет в таблице выше москвичей.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +696

      serhio80 6 минут назад

      В смысле зря отдали? У нас он бы сидел на лавке, в Арсе имеет возможность играть и набирать опыт

      0
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      Рейтинг: +8289

      vka1970 32 минуты назад

      Это плюс на самом деле.Если Черевченко сможет парня раскрыть, то честь ему и хвала.Желаю им обоим удачи в этом не лёгком труде.

      0
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      Рейтинг: +3460

      nik55 32 минуты назад

      за сезон окрепнет и домой

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