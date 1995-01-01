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    Глушаков: «Из меня сделали изгоя, демона, нехорошего человека. Я обязательно все расскажу. Люди должны знать правду»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи, что главный тренер Рашид Рахимов потерял контроль над командой. Также экс-спартаковец пообещал «все рассказать».

    — Вокруг Рахимова перед матчем были слухи…

    — На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался — значит его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.

    Но я в последний год вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.

    — Так опубликовали бы свою версию событий, чтобы закрыть вопросы.

    — Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всe расскажу. Люди должны знать правду.

    • Летом Глушаков разорвал контракт со «Спартаком».
    • В составе москвичей полузащитник становился чемпионом страны.
    • «Ахмат» в таблице РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6701

      ufos73 15 секунд назад

      Свою правду? Хотелось бы узнать не правду а то что на самом деле произошло, кто, кого и с кем сливал...

      0
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      Рейтинг: +3926

      ivany4 1 минуту назад

      Когда ты решишься все рассказать, уже никому будет не интересно. Да и не нужно. Как говориться, дорого яичко ко христову дню.
      Ну а уж если решился жить публично, то нечего на зеркало пенять...

      0
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      Рейтинг: +696

      serhio80 8 минут назад

      Денис, играй спокойно, не отвлекаюсь) видели уже все)

      0
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      Рейтинг: +723

      AHTUNGBOL 27 минут назад

      На самом деле, личная жизнь на то и личная, чтобы о ней никто не знал, но раз так получилось, это очень плохо, я не фанат Глушакова, но насколько я понимаю, не он первый начал открывать отношения в своей личной жизни, значит действительно это было кому-то выгодно, общественное мнение оно такое..., и вообще профессионала надо судить по его профессиональной деятельности, по моему мнению..

      0
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      Рейтинг: +3305

      порт 32 минуты назад

      Из какого гоя?

      0
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      Рейтинг: +8289

      vka1970 33 минуты назад

      То есть видео и аудио не доказательства ?
      Лепи свою версию Денис.Бого-избранную. Во.

      5
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      Рейтинг: +2083

      uBaH_ 34 минуты назад

      Я все расскажу, но когда мне это будет выгодно. А как предлагали встретиться, так у него времени нету))

      3
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      Рейтинг: +835

      Genz 42 минуты назад

      Главное Денису без травм , денег ему побольше и тёлочек чаще менять. Они достают запросами такого Крутого деревенского парня из Миллерово

      4
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      Рейтинг: +2567

      Gek Dement 46 минут назад

      Зная наше общество что бы ты не рассказал, какие бы доказательства не предоставил, все равно никто до конца не поверит. Каждый будет верить в ту версию что ему больше понравится.

      2
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      Рейтинг: +1328

      Валерий1965 59 минут назад

      Многое конечно не знаю, но для меня - фантастически мерзкое создание....

      2
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