Глушаков: «Из меня сделали изгоя, демона, нехорошего человека. Я обязательно все расскажу. Люди должны знать правду»

Свою правду? Хотелось бы узнать не правду а то что на самом деле произошло, кто, кого и с кем сливал...
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи, что главный тренер Рашид Рахимов потерял контроль над командой. Также экс-спартаковец пообещал «все рассказать».
— Вокруг Рахимова перед матчем были слухи…
— На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался — значит его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.
Но я в последний год вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.
— Так опубликовали бы свою версию событий, чтобы закрыть вопросы.
— Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всe расскажу. Люди должны знать правду.
- Летом Глушаков разорвал контракт со «Спартаком».
- В составе москвичей полузащитник становился чемпионом страны.
- «Ахмат» в таблице РПЛ идет десятым.