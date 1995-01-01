Глушаков: «Из меня сделали изгоя, демона, нехорошего человека. Я обязательно все расскажу. Люди должны знать правду»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи, что главный тренер Рашид Рахимов потерял контроль над командой. Также экс-спартаковец пообещал «все рассказать».

— Вокруг Рахимова перед матчем были слухи…

— На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался — значит его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.

Но я в последний год вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.

— Так опубликовали бы свою версию событий, чтобы закрыть вопросы.

— Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всe расскажу. Люди должны знать правду.