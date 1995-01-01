Покеттино – после ничьей с «Манчестер Сити»: «Я влюблен в VAR. Хотел бы обсудить эту тему с Гвардиолой в ресторане»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после матча второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2) высказался по поводу VAR. Лондонцы в компенсированное время заключительного тайма пропустили гол, но судья не засчитал его после просмотра видео.

«Я влюблен в VAR. Иногда благодаря ему вы получаете преимущество. Это технологии, их развитие нельзя остановить. Это благо для нас и удивительное чувство, сравнимое с тем, что было весной в Лиге чемпионов.

Хотел бы сходить в ресторан с Хосепом Гвардиолой, где мы смогли бы обстоятельно поговорить на тему VAR», – сказал Поккетино в эфире Sky Sports.