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    Покеттино – после ничьей с «Манчестер Сити»: «Я влюблен в VAR. Хотел бы обсудить эту тему с Гвардиолой в ресторане»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после матча второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2) высказался по поводу VAR. Лондонцы в компенсированное время заключительного тайма пропустили гол, но судья не засчитал его после просмотра видео.

    «Я влюблен в VAR. Иногда благодаря ему вы получаете преимущество. Это технологии, их развитие нельзя остановить. Это благо для нас и удивительное чувство, сравнимое с тем, что было весной в Лиге чемпионов.

    Хотел бы сходить в ресторан с Хосепом Гвардиолой, где мы смогли бы обстоятельно поговорить на тему VAR», – сказал Поккетино в эфире Sky Sports.

    • «Тоттенхэм» после двух матчей набрал четыре очка и идет в таблице третьим.
    • Лондонцы в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов дошли до финала.
    • Следующий соперник «Тоттенхэма» в АПЛ – «Ньюкасл».

    Источник: The Guardian

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