«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс

Есть информация, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч первого тура Серии А из-за лишнего веса. После ее появления футболист выложил фото голого торса.
«Неплохо для толстяка», – сделал подпись к фотографии бельгиец, купленный летом у «Манчестер Юнайтед».
- «Интер» приобрел форварда у «МЮ» за рекордную для клуба сумму – 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.
- 12 августа Лукаку сыграл в товарищеской игре против «Виртус Энтелла» (8:0) и сделал покер.
- 26 августа «Интер» встретится с «Лечче».