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    «Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс

    Есть информация, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч первого тура Серии А из-за лишнего веса. После ее появления футболист выложил фото голого торса.

    «Неплохо для толстяка», – сделал подпись к фотографии бельгиец, купленный летом у «Манчестер Юнайтед».

    • «Интер» приобрел форварда у «МЮ» за рекордную для клуба сумму – 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.
    • 12 августа Лукаку сыграл в товарищеской игре против «Виртус Энтелла» (8:0) и сделал покер.
    • 26 августа «Интер» встретится с «Лечче».

    Источник: Инстаграм Ромелу Лукаку

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