«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс

Есть информация, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч первого тура Серии А из-за лишнего веса. После ее появления футболист выложил фото голого торса.

«Неплохо для толстяка», – сделал подпись к фотографии бельгиец, купленный летом у «Манчестер Юнайтед».