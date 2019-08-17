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    Лукаку может пропустить стартовый матч «Интера» в Серии А из-за лишнего веса

    Новичок «Интера» Ромелу Лукаку может не сыграть 26 августа против «Лечче» в первом туре Серии А.

    Нападающий перешел в миланский клуб из «Манчестер Юнайтед» 8 августа. По информации Corriere dello Sport, 26-летний игрок прибыл в расположение «Интера» с избыточным весом.

    В настоящее время бельгиец весит 104 килограмма, в то время как миланцы хотят, чтобы его вес не превышал 100 килограммов.

    Лукаку в курсе сложившейся ситуации и в выходные проведет дополнительную тренировку. Футболист признался, что придерживался строгой диеты. Когда его спросили, как кормят в Италии, он со вздохом ответил: «Салатом».

    • «Интер» приобрел форварда у «МЮ» за рекордную для клуба сумму – 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.
    • 12 августа Лукаку сыграл в товарищеской игре против «Виртус Энтелла» (8:0) и сделал покер.

    Источник: Corriere dello Sport

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