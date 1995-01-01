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    АПЛ. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

    Состоялся матч второго тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Команды обменялись двумя голами.

    Оба клуба после двух встреч набрали по четыре очка. Лондонцы последний раз побеждали на «Этихаде» в феврале 2016 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 20; 1:1 – Ламела, 23; 2:1 – Агуэро, 35; 2:2 – Лукас, 56.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      k2-91 49 минут назад

      Тоттенхэм порадовал! Я не смог посмотреть матч, только первые 10 минут, и там уже Сити сильно давил, даже били из штрафной пару раз, думал хана Тоттенхэму. А нет, отбились - молодцы! Они конечно в классе сильно уступают Сити, но вот характера Тоттенхэм набрался в прошлом ЛЧ. Столько волевых побед было, над тем же Сити и Аяксом!

      0
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      Рейтинг: +3145

      dinar7777dinar 1 час назад

      3 удара нанесли тотенхэм . 2 в створ 2 гола . Шквал атак сити . Тотэнем выдержали .

      2
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      Рейтинг: +1074

      Marley Bob 1 час назад

      Очередное торжество системы VAR.да здравствует справедливость!

      2
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      Рейтинг: +409

      johnny983 1 час назад

      Тю, только что 3-2 горело на сайте, в пользу Сити.

      0
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      Рейтинг: +1464

      Vladarg 1 час назад

      Вальверде надо запереть в одиночке и круглосуточно показывать ему этот матч,чтобы он немного хотя бы понял,как надо играть в футбол.

      4
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      Рейтинг: +3145

      dinar7777dinar > Vladarg 1 час назад

      Золотые слова .

      0
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      Рейтинг: +795

      IVANRUS777 > Vladarg 50 минут назад

      Красава) Но мне кажется, он всё равно останется при своём видении футбола. Есть такие люди, им что в лоб, что по лбу)

      1
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      Рейтинг: +3145

      dinar7777dinar > IVANRUS777 30 минут назад

      Не по сеньке шапка . Ничего хорошего в новом сезоне для барсы. 3 сезон сериала физрук.

      0
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      Рейтинг: +1038

      21082014 1 час назад

      Фантастический матч.Сити,владея тотальным преимуществом,создав два десятка голевых моментов,все же не может сломить сопротивление шпор.необьяснимо..

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