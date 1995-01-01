АПЛ. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Состоялся матч второго тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Команды обменялись двумя голами.

Оба клуба после двух встреч набрали по четыре очка. Лондонцы последний раз побеждали на «Этихаде» в феврале 2016 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 20; 1:1 – Ламела, 23; 2:1 – Агуэро, 35; 2:2 – Лукас, 56.

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