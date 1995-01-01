АПЛ. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Тоттенхэм порадовал! Я не смог посмотреть матч, только первые 10 минут, и там уже Сити сильно давил, даже били из штрафной пару раз, думал хана Тоттенхэму. А нет, отбились - молодцы! Они конечно в классе сильно уступают Сити, но вот характера Тоттенхэм набрался в прошлом ЛЧ. Столько волевых побед было, над тем же Сити и Аяксом!
Состоялся матч второго тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Команды обменялись двумя голами.
Оба клуба после двух встреч набрали по четыре очка. Лондонцы последний раз побеждали на «Этихаде» в феврале 2016 года.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Стерлинг, 20; 1:1 – Ламела, 23; 2:1 – Агуэро, 35; 2:2 – Лукас, 56.