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    Григорян – о матче с «Краснодаром»: «В первом тайме в глубине души рассчитывал на положительный исход»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвел итог матча шестого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2). Тамбовцы – выходцы из ФНЛ.

    «Все испортил гол, пропущенный нами уже на второй минуте. Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота. Совершили грубейшую позиционную ошибку. Мы знали, что «Краснодар» ловит соперников на стандартах, но настолько увлеклись атакой, что один из игроков забыл занять страхующую позицию.

    Безусловно, быстрый гол повлиял на матч, но качество игры в первом тайме меня устраивало. По содержанию игры в первом тайме я в глубине души рассчитывал на положительный исход матча. Но во втором тайме «Краснодар» откровенно диктовал условия, засушил игру и взял мяч под контроль. У нас уже не было сил выбегать в прессинг и не получалось качественно контролировать мяч.

    Что касается замен, то ни одна замена не усилила игру», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Тамбов» идет в таблице в зоне переходных матчей.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник тамбовцев – «Динамо».

    Источник: Sport24

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