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    ЦСКА просматривает Гогуа на матче «Тамбов» – «Краснодар»

    ЦСКА интересуется защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.

    Сегодня тамбовчане принимают «Краснодар» в рамках шестого тура РПЛ. Как сообщил в прямом эфире игры на телеканале «Матч Премьер» комментатор Тимур Журавель, представители армейцев присутствуют на матче, где наблюдают за 25-летним игроком.

    Переход ивуарийца может состояться до закрытия этого трансферного окна.

    • Гогуа перебрался в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В текущем чемпионате России футболист провел три матча и забил два гола.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Гогуа в 200 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7306

      Serjoga 36 минут назад

      За такие деньги ЦСКА 100% заберет его из Тамбова!

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