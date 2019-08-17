ЦСКА просматривает Гогуа на матче «Тамбов» – «Краснодар»

За такие деньги ЦСКА 100% заберет его из Тамбова!
ЦСКА интересуется защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
Сегодня тамбовчане принимают «Краснодар» в рамках шестого тура РПЛ. Как сообщил в прямом эфире игры на телеканале «Матч Премьер» комментатор Тимур Журавель, представители армейцев присутствуют на матче, где наблюдают за 25-летним игроком.
Переход ивуарийца может состояться до закрытия этого трансферного окна.
- Гогуа перебрался в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В текущем чемпионате России футболист провел три матча и забил два гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость Гогуа в 200 тысяч евро.