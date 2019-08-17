ЦСКА просматривает Гогуа на матче «Тамбов» – «Краснодар»

ЦСКА интересуется защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.

Сегодня тамбовчане принимают «Краснодар» в рамках шестого тура РПЛ. Как сообщил в прямом эфире игры на телеканале «Матч Премьер» комментатор Тимур Журавель, представители армейцев присутствуют на матче, где наблюдают за 25-летним игроком.

Переход ивуарийца может состояться до закрытия этого трансферного окна.