Кутателадзе: «Неймар общительный и вообще не высокомерный. Не было видно, что это звезда мирового уровня»

Новичок «Спартака» Николоз Кутателадзе прокомментировал подписание контракта с москвичами и высказал мнение о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

Ранее 18-летний грузин занимался в академиях «Лилля» и «ПСЖ» и выступал за молодежные команды этих клубов.

«Когда у меня была реабилитация от травмы, Томас Цорн (генеральный директор москвичей) связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в «Спартак». Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со «Спартаком», хочу играть в основе и стать частью истории команды.

Видел Неймара все время. Он вообще не высокомерный, общительный парень. Не было видно, что это звезда мирового уровня», – сказал Кутателадзе.