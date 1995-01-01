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    Кутателадзе: «Неймар общительный и вообще не высокомерный. Не было видно, что это звезда мирового уровня»

    Новичок «Спартака» Николоз Кутателадзе прокомментировал подписание контракта с москвичами и высказал мнение о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

    Ранее 18-летний грузин занимался в академиях «Лилля» и «ПСЖ» и выступал за молодежные команды этих клубов.

    «Когда у меня была реабилитация от травмы, Томас Цорн (генеральный директор москвичей) связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в «Спартак». Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со «Спартаком», хочу играть в основе и стать частью истории команды.

    Видел Неймара все время. Он вообще не высокомерный, общительный парень. Не было видно, что это звезда мирового уровня», – сказал Кутателадзе.

    • Сегодня Кутателадзе дебютировал за дубль «Спартак» в матче шестого тура молодежного первенства против ЦСКА (2:1).
    • В ноябре 2018 года форвард присоединился на правах свободного агента к «Анжи», но в январе был вынужден покинуть клуб из-за запрета махачкалинцев на регистрацию новых футболистов.

    Источник: ТАСС

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