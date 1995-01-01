Круговой: «Я не продался за деньги. Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Зените»

Левый защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о возможном переходе в «Зенит».

21-летнеий игрок заявил, что его выбор будущего клуба не зависит от финансовой составляющей.

Ранее сообщалось, что футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение петербуржцев. В россиянине также заинтересован ЦСКА.

«Еще рано поздравлять, потому что еще ничего не решено, бумаги никакие еще не подписаны. Пока рано об этом говорить. Многие пишут в комментариях, что я продался за деньги? Я не продался за деньги, потому что, перейдя в один из этих клубов («Зенит» или ЦСКА), деньги – это второстепенная часть.

А самое важное то, что у отца, которого сейчас со мной нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше. Надеюсь, сейчас он поможет сделать мне правильный выбор», – сказал Круговой в интервью инстаграм-аккаунту ProSportStory.