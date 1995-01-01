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    Круговой: «Я не продался за деньги. Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Зените»

    Левый защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о возможном переходе в «Зенит».

    21-летнеий игрок заявил, что его выбор будущего клуба не зависит от финансовой составляющей.

    Ранее сообщалось, что футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение петербуржцев. В россиянине также заинтересован ЦСКА.

    «Еще рано поздравлять, потому что еще ничего не решено, бумаги никакие еще не подписаны. Пока рано об этом говорить. Многие пишут в комментариях, что я продался за деньги? Я не продался за деньги, потому что, перейдя в один из этих клубов («Зенит» или ЦСКА), деньги – это второстепенная часть.

    А самое важное то, что у отца, которого сейчас со мной нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше. Надеюсь, сейчас он поможет сделать мне правильный выбор», – сказал Круговой в интервью инстаграм-аккаунту ProSportStory.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: Инстаграм-аккаунт ProSportStory

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +125

      Бенедиктус 6 минут назад

      А с детства за "Зенит" уже не прокатывает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9039

      пьяныйхоровод > Бенедиктус 1 минуту назад

      Он воспитанник Зенита ( на всякий случай).

      0
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      Рейтинг: +1264

      Антон bx14e 13 минут назад

      Отыграл в 9 матчах за Уфу в том году,и уже почти в полмиллиона евро оценили)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1545

      алдан2014 23 минуты назад

      Есть те кто ему верит?Многие читающие понимают,что этот парень не будет играть в основе.Делают это что бы условный Локо парня себе не взял.А там Палыч умеет работать с молодежью

      0
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      Рейтинг: +1622

      все_будет_AUDI 31 минуту назад

      Поэтому топаешь в зенит поиграешь в кубке России

      1
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      Рейтинг: -9039

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Желание отца надо уважать .

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