Круговой: «Я не продался за деньги. Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Зените»

А с детства за "Зенит" уже не прокатывает?
Левый защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о возможном переходе в «Зенит».
21-летнеий игрок заявил, что его выбор будущего клуба не зависит от финансовой составляющей.
Ранее сообщалось, что футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение петербуржцев. В россиянине также заинтересован ЦСКА.
«Еще рано поздравлять, потому что еще ничего не решено, бумаги никакие еще не подписаны. Пока рано об этом говорить. Многие пишут в комментариях, что я продался за деньги? Я не продался за деньги, потому что, перейдя в один из этих клубов («Зенит» или ЦСКА), деньги – это второстепенная часть.
А самое важное то, что у отца, которого сейчас со мной нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше. Надеюсь, сейчас он поможет сделать мне правильный выбор», – сказал Круговой в интервью инстаграм-аккаунту ProSportStory.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.