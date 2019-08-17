Малком и Дриусси не сыграют против «Ахмата» из-за травм. Они могут пропустить до 4 недель

Очень жаль,на Малкома интересно глянуть,что за птица.Ну в Динамо,не в обиду болела,костоломы есть,как в хоккее тавгаи
Нападающие «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не примут участия в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата».
По информации официального сайта петербуржцев, оба игрока получили повреждения в прошлой игре с «Динамо» (2:0).
Во встрече с москвичами Дриусси был заменен в начала второго тайма. Малком, вышедший вместо него, травмировался после нарушения Артура Юсупова на 80-й минуте, но доиграл матч до конца.
Точные сроки восстановления футболистов определит повторное обследование. Предварительно они вернутся в строй через три-четыре недели.
- Встреча «Зенит» – «Ахмат» пройдет в сегодня, 17 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.