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    Малком и Дриусси не сыграют против «Ахмата» из-за травм. Они могут пропустить до 4 недель

    Нападающие «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не примут участия в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата».

    По информации официального сайта петербуржцев, оба игрока получили повреждения в прошлой игре с «Динамо» (2:0).

    Во встрече с москвичами Дриусси был заменен в начала второго тайма. Малком, вышедший вместо него, травмировался после нарушения Артура Юсупова на 80-й минуте, но доиграл матч до конца.

    Точные сроки восстановления футболистов определит повторное обследование. Предварительно они вернутся в строй через три-четыре недели.

    • Встреча «Зенит» – «Ахмат» пройдет в сегодня, 17 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1545

      алдан2014 16 минут назад

      Очень жаль,на Малкома интересно глянуть,что за птица.Ну в Динамо,не в обиду болела,костоломы есть,как в хоккее тавгаи

      1
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      Рейтинг: +237

      Ловкий Бубен 49 минут назад

      У нас дно по другому не может, только грязной игрой, с воплями после получения красной что судья куплен и нужен ВАР

      2
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      Рейтинг: +6297

      ivanthebest 1 час назад

      Для зины это большая потеря. Пусть это и наши конкуренты, но не охото чтобы в преддверии ЛЧ и основной стадии ЛЕ у наших клубов вылетали игроки.

      1
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      Рейтинг: +6684

      ufos73 1 час назад

      Малкон уже полностью адаптировался к нашему чемпу походу ))))))))

      4
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      Рейтинг: +435

      ФК_Полоцк > ufos73 53 минуты назад

      Хорош)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4344

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Казалось бы, при чём тут Маркизио...

      5
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      Рейтинг: +31911

      portero 1 час назад

      Мстя Юсупова.

      Малком совсем еще и не начал играть. Начнет с лечения.

      0
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      Рейтинг: +584

      ZAITZEFF2011 > portero 1 час назад

      Динамо сами не играют и другим не дают.

      2
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