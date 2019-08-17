Малком и Дриусси не сыграют против «Ахмата» из-за травм. Они могут пропустить до 4 недель

Нападающие «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не примут участия в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата».

По информации официального сайта петербуржцев, оба игрока получили повреждения в прошлой игре с «Динамо» (2:0).

Во встрече с москвичами Дриусси был заменен в начала второго тайма. Малком, вышедший вместо него, травмировался после нарушения Артура Юсупова на 80-й минуте, но доиграл матч до конца.

Точные сроки восстановления футболистов определит повторное обследование. Предварительно они вернутся в строй через три-четыре недели.