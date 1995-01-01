Все три матча «Спартака» и ЦСКА при судействе Карасева закончились вничью

РФС заменил главного арбитра на матч шестого тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Вместо травмировавшегося Алексея Еськова встречу обслужит Сергей Карасев.

40-летний рефери из Москвы трижды работал на играх этих команд, и все они завершились вничью.

В августе 2011 года «Спартак» и ЦСКА сыграли при судействе Карасева со счетом 2:2. В апреле 2013 года матч на поле армейцев завершился с аналогичным счетом, при этом в игре было удаление и два пенальти.

В сентябре 2018 года на «ВЭБ Арене» команды обменялись голами (1:1).