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    РФС из-за травмы Еськова заменил его на Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА

    РФС заменил главного арбитра на матч шестого тура РПЛ «Спартак»ЦСКА.

    Вместо получившего травму Алексея Еськова игру обслужит Сергей Карасев.

    Также в судейскую бригаду вошли ассистенты на линиях Антон Аверьянов (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья Евгений Турбин (Дмитров), VAR Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и AVAR Алексей Матюнин (Москва) и инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9

      Sabotag 2 минуты назад

      Ручной карась Гинера снова в деле.

      -1
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      Рейтинг: +3291

      порт 6 минут назад

      Вечером битой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4332

      GoldPlayFIFARus9 9 минут назад

      Вангую, кто проиграет, тот будет жаловаться на заговор =))

      2
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      Рейтинг: +10472

      sssrspartak > GoldPlayFIFARus9 7 минут назад

      ты наверное будешь прав!

      0
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      Рейтинг: +8

      valkam72 10 минут назад

      Уууу, карась. У Спартака значит будет удаление + пенальти. Скриньте пост)))

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      Рейтинг: +1348

      Порванный хрюкан > valkam72 1 минуту назад

      Пьяный штоле ? Когда такое было ?

      0
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      Рейтинг: +1471

      giluxa1963 21 минуту назад

      свинки своего добились судейку карманного назначили

      3
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      Рейтинг: +10472

      sssrspartak 25 минут назад

      будет битва гигантов!!надеюсь на нашу победу и справедливое судейство!!

      2
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      Рейтинг: +1348

      Порванный хрюкан > sssrspartak 13 минут назад

      Ага, про "справедливое судейство" в вашей свинячьей интерпретации, наверное ещё только слепоглухонемые ничего не знают

      4
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      Рейтинг: +10472

      sssrspartak > Порванный хрюкан 6 минут назад

      судя по твоим плюсам здесь собрался сброд нечисти,во главе с тобой!!

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