РФС из-за травмы Еськова заменил его на Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА

РФС заменил главного арбитра на матч шестого тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

Вместо получившего травму Алексея Еськова игру обслужит Сергей Карасев.

Также в судейскую бригаду вошли ассистенты на линиях Антон Аверьянов (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья Евгений Турбин (Дмитров), VAR Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и AVAR Алексей Матюнин (Москва) и инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.