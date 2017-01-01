Фанаты «Барселоны» скандировали в адрес Бартомеу имя Неймара перед матчем с «Атлетиком»

«Барселона» в пятницу проиграла в гостях «Атлетику» (0:1) в матче первого тура Примеры.

По прибытии каталонцев в отель в Бильбао их встречала толпа болельщиков. Вместе с командой приехал президент клуба Жозеп Бартомеу. Фаната при его виде начали скандировать имя нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее стало известно, что «Барселона» ведет переговоры с парижанами о трансфере 27-летнего игрока. Пока стороны не могут достичь соглашения. Каталонцы не могут заплатить требуемые французами 222 миллиона евро и пытаются включить в сделку некоторых своих игроков.

На бразильца также претендует «Реал», который взял кредит на его приобретение.