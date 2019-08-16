Гризманн не нанес ни одного удара в створ в дебютном официальном матче за «Барселону»

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» со счетом 1:0.

Эта игра стала дебютной для новичка каталонской команды Антуана Гризманна.

Француз провел на поле все 90 минут, но существенной пользы не принес.

На счету форварда всего три удара по воротам, два из которых пришлись мимо створа, а один заблокировали.