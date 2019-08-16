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    Гризманн не нанес ни одного удара в створ в дебютном официальном матче за «Барселону»

    В матче 1-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» со счетом 1:0.

    Эта игра стала дебютной для новичка каталонской команды Антуана Гризманна.

    Француз провел на поле все 90 минут, но существенной пользы не принес.

    На счету форварда всего три удара по воротам, два из которых пришлись мимо створа, а один заблокировали.

    • В июле «Барса» купила Гризманна у «Атлетико».
    • Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4031

      la verdad 45 минут назад

      Я не верил и не верю в Гризманна в Барсе.
      Даже от лежащего на газоне Неймара пользы было бы больше :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7104

      alex1951 1 час назад

      ,,,Вопиющий факт...остается только выслать в Россию,вдогонку за Рибери,где 3ий сорт - не брак....
      Гризли - покачественней будет)))

      1
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      Рейтинг: +1059

      AZ 1 час назад

      Лохопедище

      1
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