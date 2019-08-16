Гризманн не нанес ни одного удара в створ в дебютном официальном матче за «Барселону»

Я не верил и не верю в Гризманна в Барсе.
Даже от лежащего на газоне Неймара пользы было бы больше :)
В матче 1-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» со счетом 1:0.
Эта игра стала дебютной для новичка каталонской команды Антуана Гризманна.
Француз провел на поле все 90 минут, но существенной пользы не принес.
На счету форварда всего три удара по воротам, два из которых пришлись мимо створа, а один заблокировали.
- В июле «Барса» купила Гризманна у «Атлетико».
- Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2024 года.