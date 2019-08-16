Вальверде: «Барселона» должна справляться и без Месси»

С иглы надо спрыгивать постепенно и как показала игра Гризман ломку не снимает.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал исход матча первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Единственный гол баски забили на 89 минуте встречи.
«В первом тайме мы не показали хороший футбол. Были моменты с нашей стороны, но не было контроля. Во втором тайме соперник очень глубоко опустился.
Привычны ситуации, когда Лионель Месси нам помогает, но «Барселона» должна справляться и без него. В его отсутствие мы уже проводили хорошие матчи», – цитирует тренера Marca.
- «Барселона» проиграла в первом туре Примеры впервые с сезона-2008/09.
- «Атлетик» победил каталонцев в рамках Примеры впервые с 2013 года.
- Следующий соперник «Барселоны» – «Бетис».