Вальверде: «Барселона» должна справляться и без Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал исход матча первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Единственный гол баски забили на 89 минуте встречи.

«В первом тайме мы не показали хороший футбол. Были моменты с нашей стороны, но не было контроля. Во втором тайме соперник очень глубоко опустился.

Привычны ситуации, когда Лионель Месси нам помогает, но «Барселона» должна справляться и без него. В его отсутствие мы уже проводили хорошие матчи», – цитирует тренера Marca.