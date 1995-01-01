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    Потенциальным трансфером Дзюбы в АПЛ в 2018 году занимался юрист Черчесова Агузаров

    Стали известны детали несостоявшегося трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в АПЛ. В 2018 году попытку трудоустроить футболиста в Англии предпринимал юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров.

    Посредник пообещал, что сделает все возможное, однако на игрока вышел только один клуб, причем не из АПЛ, а из Китая. Ехать в Азию Дзюба отказался. После сотрудничества с Агузаровым игрок в одном из интервью сказал: «В России нет хороших агентов».

    • Сейчас Дзюба лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».
    • Игрок – капитан сборной России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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