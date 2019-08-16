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    Суареса заменили в первом тайме матча с «Атлетиком» из-за травмы

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил травму в первом тайме матча стартового тура Примеры против «Атлетика». На 24 минуте вместо уругвайца на поле вышел Рафинья.

    У футболиста повреждение икроножной мышцы. К 61 минуте встречи счет не открыт. «Барселона» – действующий чемпион.

    • В прошлом сезоне Примеры Суарес провел 33 матча, забил 21 гол, сделал шесть результативных передач.
    • Летом игрок принимал участие в Кубке Америки.
    • В матче с «Атлетиком» не принимает участия Лионель Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2019 23:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7899

      Cules2013 45 минут назад

      Ну да, а то у нас игроков много, кто в форме в начале сезона - Месси, Нето - травмы, Букетс - на лавке, Видаля и Артура даже нет в заявке. Аленья и Перес не тянут уровень топ-клуба, Дембеле уже 3-й сезон в режиме полена, а Гризманн пока что не привык к новой команде - полный ноль на поле сегодня был. Команду тянул Рафинья. Смешно аж.

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