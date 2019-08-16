Суареса заменили в первом тайме матча с «Атлетиком» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил травму в первом тайме матча стартового тура Примеры против «Атлетика». На 24 минуте вместо уругвайца на поле вышел Рафинья.

У футболиста повреждение икроножной мышцы. К 61 минуте встречи счет не открыт. «Барселона» – действующий чемпион.