Суареса заменили в первом тайме матча с «Атлетиком» из-за травмы

Ну да, а то у нас игроков много, кто в форме в начале сезона - Месси, Нето - травмы, Букетс - на лавке, Видаля и Артура даже нет в заявке. Аленья и Перес не тянут уровень топ-клуба, Дембеле уже 3-й сезон в режиме полена, а Гризманн пока что не привык к новой команде - полный ноль на поле сегодня был. Команду тянул Рафинья. Смешно аж.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил травму в первом тайме матча стартового тура Примеры против «Атлетика». На 24 минуте вместо уругвайца на поле вышел Рафинья.
У футболиста повреждение икроножной мышцы. К 61 минуте встречи счет не открыт. «Барселона» – действующий чемпион.
- В прошлом сезоне Примеры Суарес провел 33 матча, забил 21 гол, сделал шесть результативных передач.
- Летом игрок принимал участие в Кубке Америки.
- В матче с «Атлетиком» не принимает участия Лионель Месси.