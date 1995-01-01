«Крылья Советов»: «Матч со «Спартаком» состоится 25 августа в 19:00»

«Крылья Советов» сообщили, что матч седьмого тура Премьер-лиги со «Спартаком» перенесен на более позднее время.

Изначально начало встречи было запланировано на 14:00 по московскому времени. Теперь игра начнется на пять часов позже.

Ранее с просьбой о переносе матча москвичи обратились в РПЛ.

«Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение лиги.

Таким образом, матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 25 августа в 20:00 (по местному времени и в 19:00 по московскому)», – говорится в сообщении самарцев в твиттере.