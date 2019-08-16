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    «Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести матч против «Крыльев Советов»

    «Спартак» после выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сделал запрос в РПЛ о переносе матче 7-го тура против «Крыльев Советов».

    Изначально матч должен был состояться в воскресенье, 25 августа в 14:00 по московскому времени.

    «Спартак» попросил перенести игру на 19:00.

    • Московский клуб сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации ЛЕ
    • Матчи пройдут 22 и 29 августа.
    • Победитель пары «Спартак» – «Брага» выйдет в групповой этап Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +359

      Chingis17rus 15 минут назад

      Цорн мог бы и просто папке Прядкину позвонить

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