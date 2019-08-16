«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести матч против «Крыльев Советов»

«Спартак» после выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сделал запрос в РПЛ о переносе матче 7-го тура против «Крыльев Советов».

Изначально матч должен был состояться в воскресенье, 25 августа в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» попросил перенести игру на 19:00.