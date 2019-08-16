«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести матч против «Крыльев Советов»

Цорн мог бы и просто папке Прядкину позвонить
«Спартак» после выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сделал запрос в РПЛ о переносе матче 7-го тура против «Крыльев Советов».
Изначально матч должен был состояться в воскресенье, 25 августа в 14:00 по московскому времени.
«Спартак» попросил перенести игру на 19:00.
- Московский клуб сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации ЛЕ
- Матчи пройдут 22 и 29 августа.
- Победитель пары «Спартак» – «Брага» выйдет в групповой этап Лиги Европы.