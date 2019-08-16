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    Газизов: «Уфа» расторгла контракт с Ваньеком. Решили, что так будет лучше»

    «Уфа» расторгла соглашение с полузащитником Ондреем Ваньеком. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    «Мы отзаявили Ванека, потому что разорвали с ним контракт. По обоюдному согласию.

    Почему? Решили, что так будет лучше. Ничего серьезного не произошло. Решение было принято совместно. Просто, это футбол», – сказал Газизов.

    • 29-летний игрок перешел в уфимскую команду из «Виктории» (Пльзень) летом 2016 года.
    • Футболист провел за «Уфу» 53 официальных встречи, записав на свой счет девять голов и три результативные передачи.
    • Контракт Ваньека истекал в июне 2020 года.

    Источник: Sport24

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