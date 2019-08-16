Газизов: «Уфа» расторгла контракт с Ваньеком. Решили, что так будет лучше»

«Уфа» расторгла соглашение с полузащитником Ондреем Ваньеком. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

«Мы отзаявили Ванека, потому что разорвали с ним контракт. По обоюдному согласию.

Почему? Решили, что так будет лучше. Ничего серьезного не произошло. Решение было принято совместно. Просто, это футбол», – сказал Газизов.