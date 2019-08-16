Газизов: «Уфа» расторгла контракт с Ваньеком. Решили, что так будет лучше»

«Уфа» расторгла соглашение с полузащитником Ондреем Ваньеком. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.
«Мы отзаявили Ванека, потому что разорвали с ним контракт. По обоюдному согласию.
Почему? Решили, что так будет лучше. Ничего серьезного не произошло. Решение было принято совместно. Просто, это футбол», – сказал Газизов.
- 29-летний игрок перешел в уфимскую команду из «Виктории» (Пльзень) летом 2016 года.
- Футболист провел за «Уфу» 53 официальных встречи, записав на свой счет девять голов и три результативные передачи.
- Контракт Ваньека истекал в июне 2020 года.