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    Ибрагимович – о Павоне: «Он слишком хорош для МЛС»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович похвалил партнера по команде нападающего Кристиана Павона.

    «Павон слишком хорош для МЛС. Я думаю, он здесь не задержится. Мы должны наслаждаться его игрой, пока он еще здесь.

    Когда у вас есть подобный игрок, вам не нужно много ему подсказывать. Вы лишь общаетесь во время игры, выжимая лучшее из ситуации. Павон знает, что делать.

    Я играл со многими, кто делают разницу, и он среди них», – заявил швед.

    • Павон младше Ибрагимовича на 14 лет.
    • Кристиан перешел в клуб МЛС из «Бока Хуниорс» на правах аренды.
    • Аргентинец сыграл два матча за «Гэлакси» и сделал одну голевую передачу.

    Источник: ESPN

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