Ибрагимович – о Павоне: «Он слишком хорош для МЛС»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович похвалил партнера по команде нападающего Кристиана Павона.
«Павон слишком хорош для МЛС. Я думаю, он здесь не задержится. Мы должны наслаждаться его игрой, пока он еще здесь.
Когда у вас есть подобный игрок, вам не нужно много ему подсказывать. Вы лишь общаетесь во время игры, выжимая лучшее из ситуации. Павон знает, что делать.
Я играл со многими, кто делают разницу, и он среди них», – заявил швед.
- Павон младше Ибрагимовича на 14 лет.
- Кристиан перешел в клуб МЛС из «Бока Хуниорс» на правах аренды.
- Аргентинец сыграл два матча за «Гэлакси» и сделал одну голевую передачу.