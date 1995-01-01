Ибрагимович – о Павоне: «Он слишком хорош для МЛС»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович похвалил партнера по команде нападающего Кристиана Павона.

«Павон слишком хорош для МЛС. Я думаю, он здесь не задержится. Мы должны наслаждаться его игрой, пока он еще здесь.

Когда у вас есть подобный игрок, вам не нужно много ему подсказывать. Вы лишь общаетесь во время игры, выжимая лучшее из ситуации. Павон знает, что делать.

Я играл со многими, кто делают разницу, и он среди них», – заявил швед.