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    Лунин сможет сыграть против «Реала»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид» сможет сыграть против мадридской команды.

    По словам спортивного директора «Вальядолида» Михеля Анхеля Гомеса, в контракте украинского игрока не предусмотрена пункта о запрете, ограничении украинского вратаря на игру против «Реала».

    • «Реал» купил футболиста летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.
    • Контракт 20-летнего голкипера с мадридским клубом рассчитан до 2024 года.
    • Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.

    Источник: Официальный сайт «Вальядолида»

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