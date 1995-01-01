Лунин сможет сыграть против «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид» сможет сыграть против мадридской команды.

По словам спортивного директора «Вальядолида» Михеля Анхеля Гомеса, в контракте украинского игрока не предусмотрена пункта о запрете, ограничении украинского вратаря на игру против «Реала».