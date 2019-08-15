Цорн – о выкупе Шюррле: «А куда спешить? Если всe будет хорошо, мы это сделаем»

Выкупят, куда они денутся, все же видели сегодня - Шюррле на голову выше всех остальных по игре.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не собирается спешить с выкупом трансфера полузащитника Андре Шюррле.
«Доволен игрой Шюррле, это футболист мирового уровня. Он старается, много мотивирует команду и пока показывает хороший результат: в каждом матче либо голевая передача, либо гол.
Возможный выкуп? А куда спешить? Если всe будет хорошо, мы это сделаем. И ему здесь надолго понравится, и нам он должен понравиться. Пока всe идeт классно», – сказал Цорн.
- «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
- По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро за сезон. За счет бонусов оклад может вырасти до 3,5 миллиона.
- В составе московской команды футболист сыграл четыре матча, забил два гола и сделал один ассист.