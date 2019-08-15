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    Цорн – о выкупе Шюррле: «А куда спешить? Если всe будет хорошо, мы это сделаем»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не собирается спешить с выкупом трансфера полузащитника Андре Шюррле.

    «Доволен игрой Шюррле, это футболист мирового уровня. Он старается, много мотивирует команду и пока показывает хороший результат: в каждом матче либо голевая передача, либо гол.

    Возможный выкуп? А куда спешить? Если всe будет хорошо, мы это сделаем. И ему здесь надолго понравится, и нам он должен понравиться. Пока всe идeт классно», – сказал Цорн.

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро за сезон. За счет бонусов оклад может вырасти до 3,5 миллиона.
    • В составе московской команды футболист сыграл четыре матча, забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.08.2019 23:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13789

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Выкупят, куда они денутся, все же видели сегодня - Шюррле на голову выше всех остальных по игре.

      0
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      Рейтинг: +572

      GSmall 41 минуту назад

      Судьба очень жестокая штука.В один момент ты поднимаешь кубок мира,а в другой играешь с Бакаевым и Жано)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8194

      vka1970 42 минуты назад

      Деревянного Мелкадзе оставляем, а над Шюрле думаем.
      Это ответ топ менеджеров Спартака.Комментарии излишни.

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    • ...
      Рейтинг: +3717

      Владислав Vlad 44 минуты назад

      Правильно. Куда спешить. Главное - поспешить с Мелкадзе.....

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