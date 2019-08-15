Цорн – о выкупе Шюррле: «А куда спешить? Если всe будет хорошо, мы это сделаем»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не собирается спешить с выкупом трансфера полузащитника Андре Шюррле.

«Доволен игрой Шюррле, это футболист мирового уровня. Он старается, много мотивирует команду и пока показывает хороший результат: в каждом матче либо голевая передача, либо гол.

Возможный выкуп? А куда спешить? Если всe будет хорошо, мы это сделаем. И ему здесь надолго понравится, и нам он должен понравиться. Пока всe идeт классно», – сказал Цорн.