Лига Европы. «Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из турнира

наигрался видимо в "европах", поехал московское бабло осваивать
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Млада Болеслав» дома уступила «Стяуа» со счетом 0:1.
Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил защитник Ионуц Панцыру.
Поскольку первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей, далее прошли румыны.
Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропустил встречу из-за травмы.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч
Млада Болеслав (Чехия) – Стяуа (Румыния) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Панцыру, 90+1.