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    Лига Европы. «Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из турнира

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Млада Болеслав» дома уступила «Стяуа» со счетом 0:1.

    Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил защитник Ионуц Панцыру.

    Поскольку первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей, далее прошли румыны.

    Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропустил встречу из-за травмы.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Млада Болеслав (Чехия) – Стяуа (Румыния) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1Панцыру, 90+1.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV 35 секунд назад

      наигрался видимо в "европах", поехал московское бабло осваивать

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