Адвокат Глушаковой: «Может быть, суд решил, что на 200 миллионов Денис купил продукты на неделю?»

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировал решение Никулинского суда Москвы по разделу семейного имущества между Дарьей и футболистом.

«Решение суда было неожиданным. Во-первых, пришли ответы по выводу денег. Во-вторых, судья в процессе прямо задавала вопросы представителям Дениса Глушакова: «Куда вы эти деньги перевели?». Они не смогли на это ответить. Мы с нетерпением ждeм решения мотивировочной части. Какую оценку даст этим деньгам суд.

Может быть, суд решил, что 200 миллионов были потрачены на нужды семьи? Например, Денис сходил в магазин, купил продукты на неделю. Не знаю, как можно описать выведенные 200 миллионов, тем более пришли доказательства. Будем обжаловать решение в части. Всe зависит от того, какую оценку суд дал выведенным деньгам.

Остальное судья поделила поровну, просто не учла выведенные средства. Исходя из решения, деньги потрачены на нужды семьи. Интересно, на какие нужды можно незаметно потратить 200 миллионов. Посмотрим, как это решение отписано. Уверен, что справедливость восторжествует», – сказал адвокат.