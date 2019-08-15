Marca: Погба верит, что «Реал» сможет договориться с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по-прежнему хочет перейти в «Реал».

Француз понимает, что такой трансфер маловероятен, так как «Реал» не желает платить за него 200 миллионов евро, пишет Marca. Однако Погба верит, что прогресс в переговорах все-таки будет достигнут.

«Реал» никуда не торопится, ожидая разрешения ситуации с форвардом «ПСЖ» Неймаром, который также может перейти в мадридский клуб. Агент француза Мино Райола продолжает вести переговоры с «Реалом».

Ранее сообщалось, что после слов Райолы о желании Погба уйти из «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов евро.