Marca: Погба верит, что «Реал» сможет договориться с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по-прежнему хочет перейти в «Реал».
Француз понимает, что такой трансфер маловероятен, так как «Реал» не желает платить за него 200 миллионов евро, пишет Marca. Однако Погба верит, что прогресс в переговорах все-таки будет достигнут.
«Реал» никуда не торопится, ожидая разрешения ситуации с форвардом «ПСЖ» Неймаром, который также может перейти в мадридский клуб. Агент француза Мино Райола продолжает вести переговоры с «Реалом».
Ранее сообщалось, что после слов Райолы о желании Погба уйти из «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.