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    Цорн: «Черчесов – следующий после Кононова тренер «Спартака»? Это неправда»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сменит Олега Кононова.

    — Какой кредит доверия у Кононова? Если вы не пройдете «Тун»...

    — Думаю, «Тун» — это не показатель. Да и мы должны его пройти.

    — Это правда, что вы получили работу в «Спартаке» благодаря Черчесову, и он — следующий тренер после Кононова?

    — Нет, это неправда.

    • Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае.
    • У Кононова контракт с красно-белыми действует до конца нынешнего сезона.
    • Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007-го по 2008 год.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +477

      Серёга Краснодарский 31 минуту назад

      удивляюсь кононову зачем он на это счастье повелся

      0
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      ...
      Рейтинг: +624

      Taps > Серёга Краснодарский 26 минут назад

      Понты и бабки.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6654

      ufos73 32 минуты назад

      Между ними будет еще один тренер, ну или И.О. )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5620

      батог 58 минут назад

      Никто не знает какие мыслишки у Арнольдыча по извилинам бегают !!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3447

      nik55 1 час назад

      поживем увидим

      0
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      Рейтинг: +4441

      Агасфер 1 час назад

      Вскрытие покажет.Никто ничего достоверно утверждать у нас не может.

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