Цорн: «Черчесов – следующий после Кононова тренер «Спартака»? Это неправда»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сменит Олега Кононова.

— Какой кредит доверия у Кононова? Если вы не пройдете «Тун»...

— Думаю, «Тун» — это не показатель. Да и мы должны его пройти.

— Это правда, что вы получили работу в «Спартаке» благодаря Черчесову, и он — следующий тренер после Кононова?

— Нет, это неправда.