Цорн: «Черчесов – следующий после Кононова тренер «Спартака»? Это неправда»

удивляюсь кононову зачем он на это счастье повелся
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сменит Олега Кононова.
— Какой кредит доверия у Кононова? Если вы не пройдете «Тун»...
— Думаю, «Тун» — это не показатель. Да и мы должны его пройти.
— Это правда, что вы получили работу в «Спартаке» благодаря Черчесову, и он — следующий тренер после Кононова?
— Нет, это неправда.
- Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае.
- У Кононова контракт с красно-белыми действует до конца нынешнего сезона.
- Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007-го по 2008 год.