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    Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

    Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

    «В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно. Уже в пятницу Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой», – говорится на сайте клуба.

    В среду руководство «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов уволило Александра Хацкевича, который возглавлял команду с лета 2017 года.

    • Михайличенко уже руководил «Динамо» в 2002-2004 годах.
    • С ним бело-синие дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +13725

      shinnik 27 минут назад

      какие имена..
      по 86-году ..какая команда..Сборная УССР..
      и три звезды из Спартака.

      0
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      Рейтинг: +5620

      батог 56 минут назад

      Следующий Хацкевич ???

      0
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      Рейтинг: +4441

      Агасфер 1 час назад

      Не событие,к смене уже все привыкли.Им труднее привыкать к неудачам.

      1
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      Рейтинг: +7469

      KLIM777 1 час назад

      Каждый год меняют тренеров и не могут понять, что проблема кроется в очень молодом составе без лидеров на поле.

      1
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      Рейтинг: +11261

      bset 2 часа назад

      Украинский Карпин, судя по смене должностей)

      1
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