Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

«В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно. Уже в пятницу Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой», – говорится на сайте клуба.

В среду руководство «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов уволило Александра Хацкевича, который возглавлял команду с лета 2017 года.